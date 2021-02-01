В феврале ожидаются морозы до -20 градусов

В первые дни февраля погоду будет определять край области низкого давления, поэтому синоптики прогнозируют снежную с небольшими морозами погоду.

Начиная с 4 февраля над Норвежским морем начнет усиливаться область высокого давления, которая распространит свое влияние на Сандинавию и принесет к нашим берегам арктический холод. Облачность рассеется и погода заметно похолодает. В глубине материковой Эстонии температура опустится ниже 10 градусов мороза, при ясной погоде - ближе к -20, в дневные часы будет колебаться в пределах пары-тройки градусов вокруг -10.

Примерно 10 февраля антициклон возьмет курс на Британские острова, что даст возможность области низкого давления принести из России новую порцию облачности и небольшое кратковременное потепление. Трескучие морозы отступят всего буквально на пару дней, после чего ожидается усиление над Эстонией области высокого давления, что приведет к прояснению и очередному понижению температуры.

Среднемесячная температура, согласно прогнозу, будет в пределах нормы (от -5,3 до -1,4 градуса) или немного ниже нормы. Осадки - тоже в рамках обычных показателей или немного ниже (норма от 29 мм до 49 мм).

C середины месяца попеременно северо-западные и северные воздушные массы будут приносить в Эстонию то мягкую и снежную погоду, то мороз.

В последнюю декаду февраля будет доминировать, по всей видимости, мягкая зимняя погода. Время от времени ожидается снег и снег с дождем.