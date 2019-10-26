В Финляндии бушует шторм: оборваны линии электропередач

Обрушившийся в субботу вечером на западное побережье Финляндии шторм нарушил подачу электричества в тысячи домах. Как сообщают в энергетической компании Caruna, на ликвидацию последствий шторма брошены дополнительные силы, передает Yle.
Эксперты призывают людей держаться подальше от мест аварий и самим не пытаться восстанавливать подачу электричества – о всех неполадках следует сообщать в энергетическую компанию.
Между тем, шторм постепенно перемещается с запада на восток. В морских районах выдано штормовое предупреждение. Дорожные условия могут существенно испортиться в Северной Похьянмаа, Кайнуу и Лапландии.
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