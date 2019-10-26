В Финляндии бушует шторм: оборваны линии электропередач


rus.delfi.ee
EST
Tormine meri Kalanas
Tormine meri KalanasFoto: Bianca Mikovitš

Обрушившийся в субботу вечером на западное побережье Финляндии шторм нарушил подачу электричества в тысячи домах. Как сообщают в энергетической компании Caruna, на ликвидацию последствий шторма брошены дополнительные силы, передает Yle.

Эксперты призывают людей держаться подальше от мест аварий и самим не пытаться восстанавливать подачу электричества – о всех неполадках следует сообщать в энергетическую компанию.

Между тем, шторм постепенно перемещается с запада на восток. В морских районах выдано штормовое предупреждение. Дорожные условия могут существенно испортиться в Северной Похьянмаа, Кайнуу и Лапландии.