В Финляндии ожидается первый снег, в Эстонии местами возможны заморозки

Заморозки ожидаются в ночь на четверг и пятницу. Днем температура воздуха будет держаться в пределах 8-14 градусов тепла.

Во вторник область низкого давления постепенно будет смещаться на юго-восток и затронет Эстонию. Большая вероятность кратковременных дождей. По ночам сильный ветер, днем будет ослабевать. Температура воздуха по ночам в центральной Эстонии 5-9 градусов тепла, на побережье - до 12 градусов. Днем около 10-14 градусов тепла.

В среду область низкого давления уйдет в сторону России и на Эстонию повеет прохладой. Ночью температура местами опустится до нуля. Днем все так же возможны кратковременные дожди, температура воздуха 10-13 градусов. Будет дуть северный и северо-западный ветер.

В четверг на фоне повышения атмосферного давления, осадков будет меньше.

Ветер ослабеет. Ночью температура воздуха 1-6 градусов тепла, возможны заморозки, на побережье около 10 градусов, днем будет около 8-12 градусов.

В пятницу усилится гребень высокого давления, осадки маловероятны, однако если дождь где-то и пойдет, есть вероятность, что вместе с хлопьями снега. Ветер станет еще слабее. Ночью 1-6 градусов тепла, вероятность заморозков возрастет, на побережье - около 10 градусов тепла. Днем - 8-11 градусов.