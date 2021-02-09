В Йыхви побит температурный рекорд этой зимы. Но предстоящая ночь будет еще холоднее: до -30 градусов!

При этом, по словам синоптика Государственной метеослужбы, температура воздуха в специальных условиях (например, в долинах и возле озер, куда ”стягивается” холод) может быть и того ниже. Так, в Туду было зафиксировано целых -29 градусов.

По словам специалиста, в ночь на среду будет еще холоднее, на отдельных станциях измерения до -30.

В целом же по стране в среду ночью ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-8, на островах порывы 12, в начале ночи до 15 м/с. Температура воздуха -17..-21, на востоке страны местами -24, на побережье местами -9..-12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха -11..-16, на побережье местами -8°С.

Четверг, 11.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами, преимущественно в береговой черте, пройдёт снег. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха -18..-23, местами -25, на побережье местами -10..-13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно в береговой черте, пройдёт снег. Ветер преимущественно северо-восточный 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -10..-15, на побережье местами -7°С.

Пятница, 12.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег. Ветер северо-восточный, северный 4-9, на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха -11..-16, на юго-востоке Эстонии до -20, на побережье местами -7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег. Ветер северо-восточный, северный 4-9, на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха -9..-14, на побережье местами -6°С.