В Йыхви побит температурный рекорд этой зимы. Но предстоящая ночь будет еще холоднее: до -30 градусов!(3)
Издание Maaleht пишет, что в Йыхви был побит температурный рекорд этой зимы. Он составил -25,9 градусов.
Издание Maaleht пишет, что в Йыхви был побит температурный рекорд этой зимы. Он составил -25,9 градусов.
При этом, по словам синоптика Государственной метеослужбы, температура воздуха в специальных условиях (например, в долинах и возле озер, куда ”стягивается” холод) может быть и того ниже. Так, в Туду было зафиксировано целых -29 градусов.
По словам специалиста, в ночь на среду будет еще холоднее, на отдельных станциях измерения до -30.
В целом же по стране в среду ночью ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-8, на островах порывы 12, в начале ночи до 15 м/с. Температура воздуха -17..-21, на востоке страны местами -24, на побережье местами -9..-12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха -11..-16, на побережье местами -8°С.
Четверг, 11.02:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами, преимущественно в береговой черте, пройдёт снег. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха -18..-23, местами -25, на побережье местами -10..-13°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно в береговой черте, пройдёт снег. Ветер преимущественно северо-восточный 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -10..-15, на побережье местами -7°С.
Пятница, 12.02:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег. Ветер северо-восточный, северный 4-9, на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха -11..-16, на юго-востоке Эстонии до -20, на побережье местами -7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег. Ветер северо-восточный, северный 4-9, на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха -9..-14, на побережье местами -6°С.
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