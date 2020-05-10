В конце мая Эстонию накроет волна тепла

Средняя температура воздуха в мае будет в рамках нормы или ниже (нормой считается промежуток от 8,7 до 11,9 градуса). Осадки также будут в пределах нормы (от 30 до 55 мм), а местами выше нормы.

Опасность ночных заморозков сохранится в течение всего месяца.

Вторая декада мая пройдет под влиянием зон пониженного давления и будет дождливой, ветреной и прохладной, но в отдельные дни, как в это воскресенье, с юга в Эстонию может проникнуть более теплая воздушная масса, которая приблизит максимальную температуру к 20 градусам.

В последнюю декаду мая погода постепенно станет более сухой и теплой, а в конце месяца, по прогнозу метеорологов, в Эстонию придет настоящее тепло. Например, по прогнозу российского портала Gismeteo, температура воздуха в нашей стране поднимется до +21 градуса.

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