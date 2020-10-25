В начале недели синоптики обещают потепление. Дожди отступать не намерены

Понедельник, 26.10

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня без осадков, после обеда местами, а вечером уже во многих местах пройдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, вечером медленно ослабеет. Температура воздуха 9..13°С.

Вторник, 27.10

Ночью: В основном облачно. Небольшой дождь во многих местах. Ветер южный, юго-восточный 4-9, порывами до 11, на побережье до 14 м/с. Температура воздуха 8...12°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9, порывами до 11, на побережье до 14 м/с. Температура воздуха 10...14°С.

Среда, 28.10

Ночью: Преимущественно облачно. Зона осадков распространится с островов на материк. Ветер преимущественно южный, юго-западный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 6...11°С.

Днем: В первой половине дня по западу страны облака поредеют и осадки прекратятся. В восточных уездах до обеда будет облачно и дождливо, а во второй половине дня и там осадков станет меньше. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 10...13°С.

Четверг, 29.10

Ночью: Облачно с прояснениями. На островах будет идти дождь, на материке ожидаются локальные осадки. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5...9, на побережье порывами до 11°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. После обеда на западе Эстонии облачность уплотнится и осадки станут более интенсивными. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9...12°С.