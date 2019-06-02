В ожидании настоящего лета: когда придет обещанная жара?

Ниже читайте прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 03.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Кое-где возможно образование тумана. Ветер западной четверти 3-8, на побережье Финского залива порывы до 11 м/с, утром ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 4..10, на поверхности почвы кое-где 0°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Вечером по западу Эстонии местами пройдёт небольшой дождь. В первой половине дня ветер переменного направления 1-6 м/с, во второй половине дня южный и юго-восточный 3-9, вечером на островах порывами 12-14 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами 13°С.

Вторник, 04.06:

Ночью: На севере и в центральной части Эстонии переменная облачность, местами кратковременный дождь. На юге Эстонии ясная или малооблачная сухая погода. Ветер южной четверти 4-10, на островах и западном побережье юго-западный и южный ветер порывами до 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: На материковой части солнечно, на островах и западном побережье переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный и западный 2-8 м/с. Температура воздуха 25..28, на островах 19..25, на побережье местами 16°С.

Среда, 05.06:

Ночью: Ясная и сухая погода. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменного направления 2-7 м/с, вечером повернёт к юго-восточному. Температура воздуха 25..29, на побережье местами 17°С.

Четверг, 06.06:

Ночью: Ясная сухая погода. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 14..17°С.