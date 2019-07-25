В Париже установлен температурный рекорд

Прошлый рекорд был установлен 28 июля 1947 года, тогда температура во Французской столице поднялась до плюс 40,4 градуса, передает РБК. Метеорологи отметили, что температура упадет к субботе.

Накануне в 20 французских департаментах был объявлен красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Также аномальная жара наблюдается в других европейских странах. В Нидерландах в населенном пункте Гилзе-эн-Рейен также был установлен рекорд — воздух прогрелся до плюс 40,4 градуса, сообщил нидерландский Королевский институт метеорологии в Twitter.

В Германии в городе Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) температура поднялась до рекордных плюс 40,5 градуса. Как уточняется в Twitter метеорологической службы, в пятницу, 26 июля, может быть поставлен новый рекорд.