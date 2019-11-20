В последней декаде ноября в Эстонию придет снежная погода, но ненадолго

Четверг, 21.11

Ночью: Облачно и преимущественно без осадков. Местами может образоваться туман. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами 12, рано утром усилится в районе Рижского залива порывами 15 м/с. Температура воздуха 0 ..+3, на островах до 6°С.

Днем: Облачно и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 13-16 м/с. Температура воздуха 3..6°С.

Пятница, 22.11

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Под утро на востоке эстонии облачность поредеет. Ветер юго-восточный 7-12, в прибрежных районах порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..-5, в западной Эстонии 0.. +3°С.

Днем: Переменная облачность, в западной Эстонии более облачно и возможны небольшие осадки. Ветер юго-восточный 4-8, порывами 12м/с, в прибрежных районах до 17 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Суббота, 23.11:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, в западной Эстонии-2..+3°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха -3..+2°С.

Воскресенье, 24.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов +2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+2°С (по данным pogoda.ee).

В понедельник и вторник область высокого давления будет медленно дрейфовать на восток, и ее воздействие на погоду ослабеет.