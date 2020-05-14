В пятницу снова снег, ночью заморозки до -2 градусов

В начале ночи будет ясно и без осадков.

После полуночи более облачно и утром на островах и северо-западном побережье небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 3-8, на побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +6°C.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможно с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

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