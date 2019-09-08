В сентябре — и 25 градусов тепла! Лето не спешит уступать место осени

Понедельник, 09.09:

Ночью: Облачно с прояснениями, во многих частях страны пройдут дожди, возможна гроза. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 19..25°С.

Вторник, 10.09:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-10, на островах порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Среда, 11.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на островах по западу Эстонии порывами 15 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный 5-10, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 16..21°С.