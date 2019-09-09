В середине недели ожидается первый осенний шторм

Во вторник будет небольшая и переменная облачность. Возможны отдельные кратковременные дожди. Юго-восточный ветер усилится до 5-11, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

В среду днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, по западу Эстонии дождевая облачность плотнее. Ветер южный, юго-восточный 6-12, порывами 15, на побережье 17-20 м/с. Температура воздуха 16…21°С.

В четверг ночью кратковременные дожди, сильный ветер: 5-11, порывами 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 9…14, на побережье до 16°С.

Днем уже облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывами 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 15…19°С.

Пятница — облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15, на побережье до 18 м/с, после обеда на островах ветер развернется к северо-западу. Температура воздуха 12…16°С.