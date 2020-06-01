В середине недели в Эстонии ожидаются грозы

Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Вторник, 02.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-7, на востоке Эстонии порывами 12 м/с. Температура воздуха 2..7, у поверхности почвы местами 0..-1°С, по западу Эстонии 8..12°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 4-8, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье с наветренной стороны 12°С.

Среда, 03.06:

Ночью: В основном ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Облачность увеличится, но по-прежнему без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами 12°С.

Четверг, 04.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер восточных направлений 3-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами 12°С.

Пятница, 05.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточной, северо-восточный, утром неустойчивый ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южной четверти 2-7 м/с, ближе к вечеру восточный и юго-восточный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами 13°С.