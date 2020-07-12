В Сибири — не просто жара! Немецкий ученый озадачен климатическим феноменом

"Мы не понимаем, что в данный момент происходит в Сибири. Это какое-то новое явление". Такое заявление сделал в начале июля известный немецкий климатолог, профессор физики Андерс Леверман (Anders Levermann). 47-летний специалист по динамике климатических систем является научным сотрудником Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK), преподает в Институте физики Потсдамского университета и в Колумбийском университете в Нью-Йорке. DW попросила его об интервью.

- В Сибири и на Дальнем Востоке России царит сейчас аномальная жара, как это называют российские СМИ. Именно она является причиной многочисленных лесных пожаров. Но нечто подобное случалось и раньше, взять хотя бы прошлый год. Что же так поражает в этом году вас и, судя по немецким СМИ, других европейских ученых?

Андерс Леверман: Мы, естественно, в курсе, что летом в Сибири бывает жаркая погода. И мы знаем, что глобальное потепление идет в арктических широтах быстрее, чем в других местах. Однако средняя температура, превышающая на 7 градусов обычную для соответствующего времени года, держится в огромном сибирском регионе уже целых шесть месяцев! Вот чего мы не понимаем: почему так долго? Это новый климатический феномен, его надо изучать.

- Чем может быть вызван этот климатический феномен?

- По всей видимости, потоками воздуха в атмосфере — так называемым jet stream, высотным струйным течением. Его можно представить себе в виде ленты, опоясывающей Землю в средних широтах, скажем, на уровне Москвы и Берлина. По мере того, как мы, люди, все больше нагреваем нашу планету, эта "лента" все больше извивается, уходя то на север, то на юг. В результате повсюду на Земле все чаще происходят климатические аномалии, погодные катаклизмы.

Причем одновременно растет число как засух, так и наводнений, как бы абсурдно это ни звучало. Но вспомните, что происходило в 2010 году, когда вся Москва была в дыму из-за горевших вокруг торфяников. Тогда jet stream просто остановился, и над значительной частью европейской территории России образовалась длительная зона высокого давления — все время светило солнце, не было дождей и начались пожары. В то же самое время над Пакистаном застыла область низкого давления, беспрерывно шли ливни — и началось катастрофическое наводнение, которое в какой-то момент превратило часть этой страны в крупнейшее в мире пресноводное озеро.