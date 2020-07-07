В среду дожди загонят всех по домам до конца недели

Среда, 08.07

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без существенных осадков. К утру над островами облачность уплотнится и возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 2-7, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..18, на востоке Эстонии до 20°С.

Четверг, 09.07

Ночью: Небольшая или переменная облачность. В западной Эстонии местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. В материковой части во многих местах пройдут ливневые дожди, возможна гроза. На островах вероятность осадков меньше. Ветер юго-западный и западный 3-8, порывами 11, на северном побережье до 14 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Пятница, 10.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет ливневый дождь. Ветер юго-западный 3-8, в первой половине ночи на северном побережье юго-западный и западный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Суббота, 11.07

Ночью: Облачность уплотнится. Начиная с южных районов, пойдет дождь. Ветер восточных направлений 2-8, утром порывами до 11 м/с. Температура воздуха 7..13, на побережье до 15°С.

Днем: Облачно. Пройдут дожди, возможна гроза. Осадки во многих районах будут сильными. Утром ветер восточных направлений 5-12, порывами 15 м/с, на северном побережье северо-восточный и северный ветер до 18 м/с, на островах во второй половине дня усилится северный и северо-западный ветер, над Рижским заливом - западный и юго-западный ветер 10-15, порывами 23 м/с. Температура воздуха 15..19, на северо-востоке Эстонии до 22°С.