В среду погода испортится, начнутся затяжные дожди, местами грозы

Среда, 26.06

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, утром зона с осадками распространится в восточном направлении. Местами образуется туман. Ветер переменного направления, утром восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 11..17°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, к вечеру в район островов подойдёт новая порция с интенсивными осадками, не исключена гроза. Ветер восточной четверти 2-8, вечером на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 17..21, на юге Эстонии до 24°С.

Четверг, 27.06

Ночью: Преимущественно облачно. Временами дождь, местами осадки сильные и возможна гроза. Ветер восточной четверти 2-8, после полуночи, начиная с запада, повернёт к северному, северо-западному и усилится на островах и по западному побережью порывами 15 м/с. Температура воздуха 12…16°С.

Днем: В первой половине дня преимущественно облачно. Пройдёт кратковременный дождь. Во второй половине дня по западу Эстонии с прояснениями, осадки станут реже. Северо-западный ветер усилится до 5-12, порывами 15, на островах и западном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

Пятница, 28.06

Ночью: На небе начнутся прояснения, в начале ночи лишь в единичных местах по востоку Эстонии облачно и всё ещё будет идти кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, порывами 15, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 15..19°С.