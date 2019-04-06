В субботу — до +14! А на грядущей неделе возможен снег
вот такая погода ожидается в ближайшие дни.
вот такая погода ожидается в ближайшие дни.
Суббота, 06.04:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Восточный, юго-восточный ветер 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха -4..+1, на побережье местами +4°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-9 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье местами 6..9°С.
Воскресенье, 07.04:
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Днем: Переменная облачность, местами возможен небольщой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°С.
Понедельник, 08.04:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 5..11°С.
Вторник, 09.04:
Ночью: В основном облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: В основном облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер станет западных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 1..6°С.