В Валга установлен “минусовой рекорд” этой зимы. На предстоящей неделе — снег и метель

На материковой части Эстонии ночью температура воздуха упала до -20 –25 градусов.

Согласно официальным данным метеорологических станций, ночью самая низкая температура была зафиксирована в Валга, где столбик термометра показывал -24,3 градуса. Это новый температурный антирекорд этой зимы.

У южных соседей в Елгаве было зафиксирован -31 градус мороза.

В ночь на понедельник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег. Ветер западных направлений 2-8, на островах и побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -5…-11, на побережье местами 0…-3°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах возможен также мокрый снег. Ветер юго-западный 3-9, на островах и побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -1..-7, на юге Эстонии до -10, на побережье островов местами +2°С.

Вторник, 19.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 3-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха на западе и по северу Эстонии -3..-9, на побережье островов местами 0..+2, на востоке и юге страны -9..-15°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, южный 4-9, на побережье порывы до 14 м/с, вечером на островах ветер повернёт к юго-восточному направлению и немного усилится. Температура воздуха на западу Эстонии -1..-7, на востоке и в центральной Эстонии -7..-12°С.

Среда, 20.01:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-12, на островах и побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха на островах -3..-8, в материковой части -9..-15, местами -18°С.

Днём: Облачность уплотнится. Начиная с островов пойдёт снег, метель. Ветер юго-восточный 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха на островах -1..-5, на материковой части -5..-10, на востоке Эстонии местами -12°С, к вечеру повысится.

Четверг, 21.01:

Ночью: Облачно. Снег, местами метель. На островах снег перейдёт в мокрый снег и дождь, опасность гололёда. Ветер юго-восточный 5-12, на побережье порывы 15-18 м/с, после полуночи, начиная с островов, ветер перейдёт к южному, юго-западному направлению. Температура воздуха на островах 0..+5, материковой части -1..-7, востоке страны до -10°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег и дождь, возможен гололёд. Вечером осадки прекратятся. Ветер повернёт повсеместно к южному и юго-западному направлению 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха повысится 0..+5°С.