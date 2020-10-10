В воскресенье будет дождь, на следующей неделе температура может упасть до нуля

Воскресенье, 11.10:

Ночью: Облачность уплотнится. Местами кратковременный дождь. После полуночи юго-запада Эстонии достигнет новая зона более плотных осадков и распространится далее по всей Эстонии. Ветер юго-восточный, южный 3-9, на западном побережье порывы до 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.

Днем: Утром преимущественно облачно и дождливо. В середине дня, начиная с запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер южных направлений перейдет к западным направлениям 2-7, на побережье в первой половине дня порывами до 10 м/с. Температура воздуха 11..14°С.

Понедельник, 12.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами дождь. Ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами возможно около 0°С, на побережье до 12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь, во второй половине дня вероятность дождя возрастет. Южный, юго-западный ветер 3-8 м/с, на востоке Эстонии в перевой половине дня слабый, переменный ветер. Температура воздуха 10..13°С.

Вторник, 13.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь, на юго-востоке осадки более интенсивные осадки. Ветер южных направлений 2-7 м/с, к утру на островах станет северо-западным. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменный, слабый, к вечеру станет северо-восточным 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Среда, 14.10:

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь. Северо-восточный ветер усилится к утру 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°С.

Днем: Облачно. Во многих местах дождь. Северо-восточный ветер 7-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 9..12°С.