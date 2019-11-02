В воскресенье ожидается потепление до 11 градусов

Воскресенье, 03.11:

Ночью: Облачно. Временами дождь, в континентальной части и мокрый снег. Местами туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха +2..+7, на северо-востоке Эстонии до полуночи около 0°С.

Днём: Облачно. Дождь, вечером на севере Эстонии возможен и мокрый снег. Ветер в течение дня перейдет к северо-восточному и усилится 4-10, на северном побережье к вечеру порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Понедельник, 04.11:

Ночью: Облачно. Временами дождь и мокрый снег. Северо-восточный, восточный ветер усилится к утру 7-12, на побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днём: Облачно. Временами дождь и мокрый снег, на севере Эстонии вероятность осадков маленькая. Восточный, северо-восточный ветер 7-12, на побережье порывы 17, во второй половине дня до 20 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Вторник, 05.11:

Ночью: Облачно, временами дождь, мокрый снег и снег. Восточный, северо-восточный ветер 7-12, порывы 15, на побережье 12-16, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днём: Облачно, временами дождь, мокрый снег и снег. Восточный, северо-восточный ветер 7-12, порывы 15, на побережье 12-15, порывы до 20 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С.

Среда, 06.11:

Ночью: Облачность рассеется. Местами снег и мокрый снег. Восточный, северо-восточный ветер 5-12, на побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +3°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами снег и мокрый снег, во второй половине дня осадков станет больше. Восточный, северо-восточный ветер 5-12, на побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха -4..+1, на побережье местами до +3°С.