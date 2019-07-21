В воскресенье солнце и 27 градусов. Вода на столичных пляжах тоже теплая!

Читайте прогноз от pogoda.ee

В субботу вода на Штромке прогрелась до 21 градуса. Весь день висел зеленый флаг. На Пирита тоже хорошо — было 19. На Пальяссааре чуть холоднее — 16. Скорее всего, сегодня вода будет примерно такая же, может быть, чуть-чуть теплее.

Воскресенье, 21.07:

Днем: Солнечно. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°С

Понедельник, 22.07:

Ночью: ОНачиная с островов, облачность уплотнится и к утру зона дождя распространятся с островов на западную часть материка. Ветер преимущественно юго-восточного направления 3-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: В западной и южной Эстонии облачно с прояснениями и во многих местах пройдут ливневые дожди, грозы, местами осадки будут сильными. Ветер южный и юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С. На востоке Эстонии переменная облачность и ливни пройдут лишь местами. Ветер восточный и юго-восточный 2-7, на северо-восточном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 21..25°С.

Вторник, 23.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, образуется туман. Вероятность осадков меньше в восточной Эстонии. Ветер неустойчивого направления 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди, возможны грозы. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..25°С.

Среда, 24.07:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков, но местами образуется туман. Ветер западный и северо-западный 2-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.