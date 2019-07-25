В жару в Таллинне помогут охладиться краны с питьевой водой
Пришедшая в Эстонию жара вынуждает употреблять больше воды. В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в 10 местах.
Пришедшая в Эстонию жара вынуждает употреблять больше воды. В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в 10 местах.
”Наступившая жара может поставить под угрозу состояние людей с более слабым организмом, поэтому желательно не оставаться на солнце слишком долго и часто употреблять воду. В Таллинне питьевая вода, доступная всем находится в 10 местах, 7 из которых расположены на оживленных улицах в центре города. Краны с питьевой водой обозначены лого AS Tallinna Vesi”, рассказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.
По информации департамента окружающей среды и коммунального хозяйства краны с питьевой водой находятся в следующих местах:
- На углу улицы Харью и Нигулисте
- В начале улицы Виру у фонтана
- В саду Пиископи на Тоомпеа
- В саду датской королевы
- В полицейском парке
- В Кадриорге у дороги по направлению к саду роз
- В парке Таммсааре
- В парке Лёвенру
- Возле улицы Каларанна
- На Ярвевана теэ возле пешеходной дороги напротив Луйте 41
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