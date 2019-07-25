В жару в Таллинне помогут охладиться краны с питьевой водой

”Наступившая жара может поставить под угрозу состояние людей с более слабым организмом, поэтому желательно не оставаться на солнце слишком долго и часто употреблять воду. В Таллинне питьевая вода, доступная всем находится в 10 местах, 7 из которых расположены на оживленных улицах в центре города. Краны с питьевой водой обозначены лого AS Tallinna Vesi”, рассказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.

По информации департамента окружающей среды и коммунального хозяйства краны с питьевой водой находятся в следующих местах:

- На углу улицы Харью и Нигулисте

- В начале улицы Виру у фонтана

- В саду Пиископи на Тоомпеа

- В саду датской королевы

- В полицейском парке

- В Кадриорге у дороги по направлению к саду роз

- В парке Таммсааре

- В парке Лёвенру

- Возле улицы Каларанна

- На Ярвевана теэ возле пешеходной дороги напротив Луйте 41