Весна идет, весне дорогу: чем порадует нас погода в первые дни марта

Понедельник, 01.03:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Местами возможен туман. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -4..+2°C. Дороги могут быть скользкими.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье порывы 13-15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+8°С.

Вторник, 02.03:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго- западный 5-10, утром перейдет к северо-западному на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Прояснится, лишь на юге Эстонии утром более облачно и местами возможен дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+8°С.

Среда, 03.03:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах и западном побережье -1..+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Вечером облачность увеличится и на северном побережье возможны осадки. Юго-западный, западный ветер 5-10, порывы 14, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.

Четверг, 04.03:

Ночью: В основном облачно. Мокрый снег, дождь, после полуночи и снег. Утром, начиная с севера, облачность рассеется и осадки прекратятся. Юго-западный, западный ветер 5-11, порывы 14, в начале ночи на северном побережье до 17 м/с, после полуночи ветер перейдет к северо-западному и постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..+3, к утру понизится 0..-5°C.

Днем: Переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный 5-10, на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.