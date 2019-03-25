Весна набирает обороты: во второй половине недели до +15!

В вторник ночью небольшая и переменная облачность. На юго-востоке Эстонии в первой половине ночи еще возможен кратковременный мокрый снег. Северо-западный ветер 3-9, в начале ночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер 5-11, на северном побережье временами порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

В среду ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Днем переменная облачность. Вечером местами пройдёт снег и мокрый снег. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

В четверг ночью переменная облачность. Местами возможен снег или мокрый снег. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье во второй половине дня порывами 14 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

В пятницу ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Западный ветер 4-10, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-10, после обеда на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 7..13, на востоке страны местами до 15°С.