Весна в окно стучится: чего ждать от погоды в ближайшие дни

В воскресенье ночью облачно с прояснениями. Кое-где дождь, мокрый снег. Во многих местах туман. Ветер переменных направлений, слабый, к утру станет южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с запада, новая зона осадков в виде мокрого снега и дождя распространится по всей Эстонии на восток. Южный, юго-восточный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 2..6°С.

В понедельник ночью облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, утром в западной Эстонии осадки прекратятся. Ветер юго-восточный, южный, после полуночи перейдет к юго-западному 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Днем облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег. Ветер южный 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3..7°С

Во вторник ночью переменная облачность. Во многих местах небольшой дождь, мокрый снег или снег. Ветер южный, юго-восточный 3-9, в начале ночи на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем в основном облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

В среду ночью облачно с прояснениями. Местами дождь, мокрый снег или снег. Ветер станет западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег или снег. Ветер западный, юго-западный 3-9, вечером на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2..6°С.