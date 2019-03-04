Весну отменили? На этой неделе ночами до -13

Понедельник, 04.03:

Ночью: облачно, утром в северной Эстонии местами прояснения. Пройдет снег, мокрый снег, на островах и в южных районах — местами также дождь. К утру осадков станет меньше. Ожидается гололед. Во внутренних районах ветер переменного направления 1-6 м/с, на северном побережье восточный ветер 4-9, порывами 13 м/с, в районе Рижского залива юго-западный, западный ветер 7-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..-8, на Сааремаа и в южных районах -1..+2°С.

Днем: Облачно. Утром местами в южной Эстонии пройдет снег и мокрый снег. После обеда новая зона осадков подойдет к западным районам и к вечеру распространится на восточные уезды. Осадки начнутся в виде снега и постепенно перейдут в мокрый снег и дождь. Гололед, местами туман. Ветер утром преимущественно восточных направлений, во второй половине дня южных направлений 3-9, вечером на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха повысится до -2..+3°С.

Вторник, 05.03:

Ночью: Облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, по северу — также снег. Ветер развернётся с юго-восточного направления к юго-западному и усилится до 6-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0…+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет мокрый снег и дождь, после обеда — также снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся. Ветер развернется к северо-западу, западу 7-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0…+4°С, после обеда, начиная с севера, понизится до -2…-6°С.