Ветер и скользкие дороги: в Эстонии объявлено "желтое" штормовое предупреждение

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Hа островах и побережье Западной Эстонии ожидается северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Mокрый снег, температура ~0°С. Дороги местами скользкие!

Штормовое предупреждение желтого уровня - предупреждение первой степени. Это означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

Погода по регионам

Восточная часть Финского залива

западный, северо-западный ветер 12, порывы 15 м/с.

Проливы Моонзунд

северо-западный ветер 12, порывы 15-20 м/с.

Северная часть Рижского залива

северо-западный ветер 12, порывы 15-20 м/с.

Чудское озеро

юго-западный, западный ветер 8, порывы 12 м/с, днем до 15 м/с.

Северная часть Балтийского моря

северо-западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Западная часть Финского залива

северо-западный ветер 12, порывы 15-17 м/с, на западном краю до 22 м/с.

Хийумаа

северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Ляэнемаа

северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Дороги скользкие!

Сааремаа

северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Пярнумаа

северо-западный, западный ветер 12, порывами 15-20 м/с.

Дороги скользкие!

Харьюмаа

Дороги скользкие!

Ида-Вирумаа

Дороги скользкие!

Йыгевамаа

Дороги скользкие!

Ярвамаа

Дороги скользкие!

Ляэне-Вирумаа

Дороги скользкие!

Пылвамаа

Дороги скользкие!

Рапламаа

Дороги скользкие!

Тартумаа

Дороги скользкие!

Валгамаа

Дороги скользкие!

Вильяндимаа

Дороги скользкие!

Вырумаа

Дороги скользкие!