19.10.2020, 13:43

Ветер и скользкие дороги: в Эстонии объявлено "желтое" штормовое предупреждение

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sügistorm
sügistormFoto: Andres Putting

Государственная служба погоды объявила в понедельник на территории Эстонии "желтое" штормовое предупреждение.

Скриншот

Hа островах и побережье Западной Эстонии ожидается северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Mокрый снег, температура ~0°С. Дороги местами скользкие!

Штормовое предупреждение желтого уровня - предупреждение первой степени. Это означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

Погода по регионам

Восточная часть Финского залива
западный, северо-западный ветер 12, порывы 15 м/с.

Проливы Моонзунд
северо-западный ветер 12, порывы 15-20 м/с.

Северная часть Рижского залива
северо-западный ветер 12, порывы 15-20 м/с.

Чудское озеро
юго-западный, западный ветер 8, порывы 12 м/с, днем до 15 м/с.

Северная часть Балтийского моря
северо-западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Западная часть Финского залива
северо-западный ветер 12, порывы 15-17 м/с, на западном краю до 22 м/с.

Хийумаа
северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Ляэнемаа
северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.
Дороги скользкие!

Сааремаа
северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.

Пярнумаа
северо-западный, западный ветер 12, порывами 15-20 м/с.
Дороги скользкие!

Харьюмаа
Дороги скользкие!

Ида-Вирумаа
Дороги скользкие!

Йыгевамаа
Дороги скользкие!

Ярвамаа
Дороги скользкие!

Ляэне-Вирумаа
Дороги скользкие!

Пылвамаа
Дороги скользкие!

Рапламаа
Дороги скользкие!

Тартумаа
Дороги скользкие!

Валгамаа
Дороги скользкие!

Вильяндимаа
Дороги скользкие!

Вырумаа
Дороги скользкие!