Ветер и тучи готовятся к новому штурму Эстонии

Ночью: Облачно. Зона дождей распространится с запада Эстонии на восток. К утру осадки прекратятся и облака поредеют. До полуночи ветер южный и юго-западный, позже юго-западный и западный 7-12, порывами до 17 м/с, на побережье 10-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днём: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Вечером на юго-западе Эстонии облаков прибавится и начнётся дождь. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывами до 17 м/с, на побережье 10-15, порывами 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 14..17°С..

Понедельник, 14.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, к утру облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер западный и юго-западный 4-10, на островах и побережье в начале ночи порывами 15-18 м/с, к утру повернёт северо-западный . Температура воздуха 6...11 на побережье до 14°C.

Днём: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в основном западный 5-11, на северном побережье северо-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Вторник, 15.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер западной четверти 4-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днём: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Среда, 16.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, у утру повёрнёт на южные. Температура воздуха 9..15 в северо-восточной Эстонии 6..8°С.

Днём: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 4-10 м/с, вечером на побережье порывы 14 м/с.. Температура воздуха 17..22°С.