ВИДЕО читателей Delfi: На Западную Эстонию обрушился сильный град

08.07.2019, 16:30ВИДЕО читателей Delfi: На Западную Эстонию обрушился сильный град (1) rus.delfi.ee EST 33 Читатели из Пярнумаа и Сааремаа прислали в редакцию видео, на которых видно, как на улице идет град. Синоптики предупреждают, что сегодня во многих местах ожидаются дожди и грозы, не исключен и град. Share Tweet Читайте также: Читайте также: Консервы легко открываются без ножа: этот лайфхак знал мой дед Уничтожать всюду: почему запретили шиповник «Сила в команде»: муравьи несут огромную змею — видео Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
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