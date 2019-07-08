ВИДЕО читателей Delfi: На Западную Эстонию обрушился сильный град

08.07.2019, 16:30ВИДЕО читателей Delfi: На Западную Эстонию обрушился сильный град (1) rus.delfi.ee EST Читатели из Пярнумаа и Сааремаа прислали в редакцию видео, на которых видно, как на улице идет град. Синоптики предупреждают, что сегодня во многих местах ожидаются дожди и грозы, не исключен и град. Share Tweet Читайте также: Читайте также: Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Разбитое сердце и предательство гимнастки Ляйсан Утяшевой Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
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