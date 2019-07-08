08.07.2019, 16:30

ВИДЕО читателей Delfi: На Западную Эстонию обрушился сильный град

 (1)
rus.delfi.ee
EST

Читатели из Пярнумаа и Сааремаа прислали в редакцию видео, на которых видно, как на улице идет град.

Синоптики предупреждают, что сегодня во многих местах ожидаются дожди и грозы, не исключен и град.

Читайте также: