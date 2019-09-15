ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Завораживающе красиво: ночной танец молний над морем близ Таллинна

Как и вчера, сегодня ожидается настоящая осенняя погода, и метеослужба объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу, сегодня днем будет облачно и дождливо. Местами возможна гроза с сильными осадками. Вечером дождевые облака поредеют. Ветер юго-западный, южный, вечером - юго-западный, западный 8-13, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-18, порывами до 25 м/с. Температура воздуха 11..16°С.