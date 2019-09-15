15.09.2019, 09:50
ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Завораживающе красиво: ночной танец молний над морем близ Таллинна(1)
Читатель прислал в редакцию Delfi снятое около 2 часов ночи видео в замедленно темпе, на котором особенно хорошо видно, как поблизости от Таллинна над морем сверкают молнии.
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