05.08.2019, 19:35
ВИДЕО | Гигантский водяной смерч пронесся в Сочи
В Сочи был зафиксирован гигантский смерч, видео с которым уже выложили в Сети. Об этом передает РИА “Новости”.
В Сочи был зафиксирован гигантский смерч, видео с которым уже выложили в Сети. Об этом передает РИА “Новости”.
В ролике видно, как огромный столб воды, высота которого достигает нескольких десятков метров, идет в сторону побережья.
Один из очевидцев происходящего за кадром отмечает, что человека, оказавшегося рядом со смерчем, может утянуть.
Как сообщается, природное явление прошло в близости от жилых домов.
При этом уточняется, что в связи с погодной ситуацией по-прежнему сохраняется угроза формирования смерчей в море рядом с Сочи.
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