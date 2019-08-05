ВИДЕО | Гигантский водяной смерч пронесся в Сочи

В ролике видно, как огромный столб воды, высота которого достигает нескольких десятков метров, идет в сторону побережья.

Один из очевидцев происходящего за кадром отмечает, что человека, оказавшегося рядом со смерчем, может утянуть.

Как сообщается, природное явление прошло в близости от жилых домов.

При этом уточняется, что в связи с погодной ситуацией по-прежнему сохраняется угроза формирования смерчей в море рядом с Сочи.