05.08.2019, 19:35

ВИДЕО | Гигантский водяной смерч пронесся в Сочи


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В Сочи был зафиксирован гигантский смерч, видео с которым уже выложили в Сети. Об этом передает РИА “Новости”.

В ролике видно, как огромный столб воды, высота которого достигает нескольких десятков метров, идет в сторону побережья.

Один из очевидцев происходящего за кадром отмечает, что человека, оказавшегося рядом со смерчем, может утянуть.

Как сообщается, природное явление прошло в близости от жилых домов.

При этом уточняется, что в связи с погодной ситуацией по-прежнему сохраняется угроза формирования смерчей в море рядом с Сочи.