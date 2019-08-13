13.08.2019, 17:20
ВИДЕО И ФОТО | В Рапламаа в воскресенье бушевал торнадо
В воскресенье в Рапламаа возник торнадо. Природная стихия повредила крышу дома и поломала в лесу деревья.
В воскресенье в Рапламаа возник торнадо. Природная стихия повредила крышу дома и поломала в лесу деревья.
Один из свидетелей торнадо написал в Facebook: ” Примерно в 13.15 был легкий шум дождя, а затем вдруг 5-10 минут очень сильный ветер и зарядил дождь. В 13.25 выглянуло солнце, как будто ничего и не было”.
Ущерб не был большим, но всё-таки заметным. Ветром с крыши одного из домов сдуло несколько кусков шифера, а в лесу можно увидеть поваленные деревья.
Как мы уже сообщали, в минувший четверг торнадо видели также под Таллинном.
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