ВИДЕО И ФОТО | В Рапламаа в воскресенье бушевал торнадо

Один из свидетелей торнадо написал в Facebook: ” Примерно в 13.15 был легкий шум дождя, а затем вдруг 5-10 минут очень сильный ветер и зарядил дождь. В 13.25 выглянуло солнце, как будто ничего и не было”.

Ущерб не был большим, но всё-таки заметным. Ветром с крыши одного из домов сдуло несколько кусков шифера, а в лесу можно увидеть поваленные деревья.

Как мы уже сообщали, в минувший четверг торнадо видели также под Таллинном.