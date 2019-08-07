07.08.2019, 13:40
ВИДЕО: Курессааре опять затопило. На этот раз люди по улицам не плавают, а вот машины — да!
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, что улицы Курессааре опять затопило.
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, что улицы Курессааре опять затопило.
Несколько недель назад в Курессааре прошел такой же сильный ливень. Он также затопил улицы, и некоторые даже плавали в дождевой воде!
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