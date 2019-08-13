13.08.2019, 20:30
ВИДЕО | Ласнамяэ: смотрите, во что превратилось дерево после попадания молнии(2)
Сегодня по всей Эстонии, особенно в в Харьюском и Рапласком уезде гремят грозы.
Сегодня по всей Эстонии, особенно в в Харьюском и Рапласком уезде гремят грозы.
В столичном районе Ласнамяэ молния ударила в дерево.
Посмотрите, что стало с деревом после попадания молнии
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
В Федерации тяжелой атлетики нет оснований для недопуска к ОИ
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель