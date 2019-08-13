13.08.2019, 20:30

ВИДЕО | Ласнамяэ: смотрите, во что превратилось дерево после попадания молнии

 (2)
EST 76

Сегодня по всей Эстонии, особенно в в Харьюском и Рапласком уезде гремят грозы.

В столичном районе Ласнамяэ молния ударила в дерево.

Посмотрите, что стало с деревом после попадания молнии