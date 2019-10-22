ВИДЕО | Летим зимовать! Огромная стая гусей кормится перед полетом на юг
В Финляндии в городе Порвоо читатель Delfi запечатлел стаю гусей. Смотрите на видео, как летит большая стая.
В Финляндии в городе Порвоо читатель Delfi запечатлел стаю гусей. Смотрите на видео, как летит большая стая.
Большие стаи гусей обычно можно осенью, когда гуси летят на юг зимовать, и весной, когда они направляются в места гнездования. В дорогу нужно набрать запасы жира, а еда, как известно, есть на полях и сенокосах.
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