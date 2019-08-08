ВИДЕО | Ливень вызвал на ряде таллиннских улиц наводнение

В столице наиболее проблемные места сейчас на бульваре Сыпрузе, перекрестке Таммсааре, у дома номер 2 по улице Мяэпеалсе, а также на Ярвевана теэ. Видеозапись сделана на Вильде теэ.

Tallinnas on paduvihma tõttu paljudes kohtades veetase kõrge. Probleemsemad kohad on hetkel Sõpruse puiestee ja Tammsaare ristmik, Mäepealse 2 juures ning Järvevana tee. pic.twitter.com/UVffxzc9Ok — Politsei (@Politsei) August 8, 2019