ВИДЕО | Ливень вызвал на ряде таллиннских улиц наводнение


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Как сообщила полиция в социальных сетях, прошедший в четверг в Таллинне ливень вызвал в некоторых местах подтопления.

В столице наиболее проблемные места сейчас на бульваре Сыпрузе, перекрестке Таммсааре, у дома номер 2 по улице Мяэпеалсе, а также на Ярвевана теэ. Видеозапись сделана на Вильде теэ.