ВИДЕО | На Ласнамяэ обрушился град

По данным эстонских синоптиков, сегодня во многих местах Эстонии кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 21..27°С.

В ночь на вторник в материковой части небольшая и переменная облачность, без осадков. На островах облачность уплотнится и и пойдет дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы распространятся про всей Эстонии с запада на восток. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..22, на востоке Эстонии до 25°C.