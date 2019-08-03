ВИДЕО | Небывалая жара в Гренландии: только за один день в океан “вытекло” 11 млрд тонн льда

Еще одним последствием таких погодных условий стали природные пожары, сообщает Stormnews.

Первый раз в этом году они начались 10 июля в 18 км к северо-западу от поселка Сарфаннгуак в коммуне Кекката и к востоку от города Сисимиут. Горел мох на болотах и вереск. К середине прошлого месяца возгорания были ликвидированы, но теперь растительность вспыхнула вновь.

Причиной пожаров в июле могло стать неаккуратное обращение с огнем на популярном туристическом маршруте. Теперь его пришлось закрыть, а туристам предложен альтернативный путь, передает гренландская вещательная корпорация KNR.

Два года назад в этой местности также произошел крупный пожар, который продолжался в течение двух недель и очень удивил ученых.

В Гренландии этим летом из-за аномального тепла происходит рекордное таяние льда и снега. По данным ООН, за один только июль остров потерял 160 миллиардов тонн льда за счет поверхностного испарения, при том что до начала лета погодных аномалий на острове не было, передает телеканал euronews.