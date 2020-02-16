ВИДЕО | Один из самых мощных в истории: новый шторм привел в Британии к первым жертвам
На Великобританию обрушился шторм "Деннис", уже известно о двух погибших, пишет liga.net.
На Великобританию обрушился шторм "Деннис", уже известно о двух погибших, пишет liga.net.
Тела двух погибших были извлечены из моря. Национальная метеорологическая служба Великобритании выпустила несколько предупреждений о сильных дождях для районов Англии и Уэльса.
Ожидается, что будут сбои в работе транспорта. Сотни рейсов в/из Великобритании были отменены. Метеорологическая служба также заявила, что автобусные и железнодорожные перевозки могут быть отложены или отменены. Ожидаются сложные дорожные условия и закрытие магистралей.
В 15 февраля около 145 британских военнослужащих и резервистов помогали установить баррикады и отремонтировать другие, которые были повреждены в районе Западного Йоркшира на севере Англии.
Шторм "Деннис" в настоящее время является одним из пяти самых сильных нетропических циклонов в Северной Атлантике за всю историю наблюдений.
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