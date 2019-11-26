ВИДЕО: Осторожно! В ближайшие дни дороги будут очень скользким. Полицейский показал, насколько это опасно

А полицейский из Валгаского отделения наглядно показал, насколько скользкими могут быть дороги, которые на первый взгляд кажутся безопасными. Смотрите видео!

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от pogoda.ee:

Среда, 27.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдут слабые осадки как в виде снега, мокрого снега, так и дождя, в континентальной части местами пройдет ледяной дождь. Над сушей на обширной территории возможен туман и гололед. Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами до 12, на островах утром до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье +1..+3°С. Дороги во многих местах скользкие!

Днем: Облачно. Новая зона осадков будет двигаться с островов на сушу. В западной Эстонии пройдет дождь и мокрый снег, в восточной Эстонии снег и мокрый снег, местами также и ледяной дождь. Осадков будет больше в северной Эстонии. Во многих местах туман и гололед! Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами 12, на островах до 14 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах и западном побережье +2..+5°С. Дороги во многих местах скользкие!

Четверг, 28.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+5°С.

Днем: Облачно. Пройдёт мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-12, на побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха +1..+4. на островах и на западном побережье повысится до +7°С.

Пятница, 29.11: