ВИДЕО: Осторожно! В ближайшие дни дороги будут очень скользким. Полицейский показал, насколько это опасно

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Метеослужба сообщает, что колеблющаяся около нуля температура, ледяной дождь, мокрый снег и снег сделают сегодня и завтра многие дороги по всей Эстонии чрезвычайно скользкими.

А полицейский из Валгаского отделения наглядно показал, насколько скользкими могут быть дороги, которые на первый взгляд кажутся безопасными. Смотрите видео!

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от pogoda.ee:

Среда, 27.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдут слабые осадки как в виде снега, мокрого снега, так и дождя, в континентальной части местами пройдет ледяной дождь. Над сушей на обширной территории возможен туман и гололед. Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами до 12, на островах утром до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье +1..+3°С. Дороги во многих местах скользкие!

Днем: Облачно. Новая зона осадков будет двигаться с островов на сушу. В западной Эстонии пройдет дождь и мокрый снег, в восточной Эстонии снег и мокрый снег, местами также и ледяной дождь. Осадков будет больше в северной Эстонии. Во многих местах туман и гололед! Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами 12, на островах до 14 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах и западном побережье +2..+5°С. Дороги во многих местах скользкие!

Четверг, 28.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+5°С.

Днем: Облачно. Пройдёт мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-12, на побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха +1..+4. на островах и на западном побережье повысится до +7°С.

Пятница, 29.11:

Ночью: Облачно. Временами пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..+4, в западной Эстонии до +7°С.

Днем: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +3..+7°С.

Суббота, 30.11:

Ночью: Облачно. Пройдет дождь и мокрый сне. Ветер южный 5-10 м/с, на островах развернется к северо-западному и северному и усилится 11-17, порывами 25, утром 28 м/с. Температура воздуха -1..+3, к утру понизится.

Днем: Облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега, начиная с западных районов, перейдут в снег. Ветер повсеместно развернется к северо-западному 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 20-25 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -2..+1, на побережье островов до +3°С.