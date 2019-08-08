08.08.2019, 15:01
ВИДЕО: Под Таллинном бушевал торнадо
Сегодня в социальных сетях появилось снятое позавчера видео, на котором видно, как в волости Раэ бушует торнадо.
Сегодня в социальных сетях появилось снятое позавчера видео, на котором видно, как в волости Раэ бушует торнадо.
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