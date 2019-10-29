ВИДЕО | Прощайте, осенние дожди: зима на подходе! В Тарту идет снег

Ветер сегодня северный и северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 1..6 градусов, к вечеру на материковой части упадет ниже нуля.

В группе интересующихся погодой в Facebook люди делятся, что помимо Тарту снег сегодня шел и в Выру, Тапа и Ида-Вирумаа.

Завтра и послезавтра на материковой части Эстонии также может идти снег и мокрый снег.

Дорожные условия тоже зимние, и есть опасность гололеда. Ездить следует осторожно и выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.