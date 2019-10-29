ВИДЕО | Прощайте, осенние дожди: зима на подходе! В Тарту идет снег
Промозглая осень сегодня потчует жителей Тарту снегопадом. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня по всей Эстонии переменная облачность, временами идет дождь, мокрый снег и снег.
Промозглая осень сегодня потчует жителей Тарту снегопадом. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня по всей Эстонии переменная облачность, временами идет дождь, мокрый снег и снег.
Ветер сегодня северный и северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 1..6 градусов, к вечеру на материковой части упадет ниже нуля.
В группе интересующихся погодой в Facebook люди делятся, что помимо Тарту снег сегодня шел и в Выру, Тапа и Ида-Вирумаа.
Завтра и послезавтра на материковой части Эстонии также может идти снег и мокрый снег.
Дорожные условия тоже зимние, и есть опасность гололеда. Ездить следует осторожно и выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.
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