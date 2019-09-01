ВИДЕО | Сильнейший в истории: ураган “Дориан” усилился до максимума и ударил по Багамам

“Дориан становится сильнейшим ураганом в современной истории северо-западных Багам. Катастрофичные условия возникают на островах Абако”, — заявляют синоптики.

В воскресенье ураган “Дориан” в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 298 километров в час, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter: “Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше”. “Это касается также Джорджии и Северной Каролины”, — добавил Трамп. Он вновь сообщил, что “Дориан” может стать самым мощным за последние десятилетия.