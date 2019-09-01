ВИДЕО | Сильнейший в истории: ураган “Дориан” усилился до максимума и ударил по Багамам(1)
Движущийся над Атлантикой к берегам США ураган “Дориан” усилился до максимально возможной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Штормовой ветер и сильнейший ливень обрушился на один из Багамских островов, остров Абако, а к вечеру понедельника по прогнозам, катаклизм доберется до Флориды.
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