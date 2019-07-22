ВИДЕО: Сильный ливень затопил улицы Курессааре — люди плавают прямо в дождевой воде!

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Cегодня в Курессааре прошел такой сильный ливень, что затопил улицы города. Но некоторых это не испугало, наоборот — можно поплавать!