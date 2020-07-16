ВИДЕО | Синоптик-любитель: возьмите от летнего тепла максимум, вскоре оно закончится

Вчера Кийтсак поделился на своей странице в Facebook видео, которые сняты в России. В горячей неустойчивой массе бушевала сильная гроза, которая причинила ущерб.

“В Западной России в 200 километрах на восток от Москвы изрядно дает”, — написал он у одной видеозаписи, которая сделана во вторник.

У нас для беспокойства причины нет. Кийтсак заверил сегодня Delfi, что такой шторм в Эстонию не придет — гроза к настоящему моменту стихла. “Область низкого давления останется далеко в глубинах России, и связанные с ней новые грозы образуются в тысячах километров на востоке”, — объясняет он.

“По сравнению с прошлой неделей погода сейчас в нашем регионе совершенно летняя. Советую взять от нее максимум, потому что вскоре погода опять изменится. Все хорошее однажды заканчивается, — говорит Кийтсак. — Выходные тоже будут еще теплыми, но в некоторых местах могут развиться кучево-дождевые облака и не исключены локальные кратковременные дожди. Из-за сильного дождя, к счастью, беспокоиться не стоит, и в общем погода и на предстоящих выходных благоприятствует работе или проведению досуга на улице”.

По оценке Кийтсака, изменение погоды произойдет в начале новой недели. Очевидно, во вторник, когда с запада опять пробьются области низкого давления. “Воздушная масса станет заметно прохладнее: будет как ветер, так и дождь, не исключена гроза. Сейчас точно неизвестно, как долго будет продолжаться такая циркуляция воздуха. Это можно будет уточнить в текущем порядке во второй половине следующей недели”.